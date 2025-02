Vitória x Sousa: saiba provável escalação, onde assistir e mais

Vitória recebe o Sousa nesta terça-feira - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entra em campo nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste de 2025 diante do Sousa, da Paraíba. O confronto entre as equipes será no estádio do Barradão, em Salvador, às 21h30, com transmissão no Premiere.

O Leão busca a primeira vitória na competição, tendo em vista que estreou diante do CRB e ficou no empate em 2x2. Com a pontuação conquistada, o rubro-negro está na 5ª colocação do grupo A.

A equipe adversária, por sua vez, venceu na estreia, aplicando 2x1 no Altos. Assim, está na zona de classificação à segunda fase, na 3ª posição.

Na história, as equipes só se enfrentaram uma única vez, na primeira fase da Copa do Brasil de 2008. Na ocasião, o Leão levou a melhor, vencendo pelo placar de 4x1, com gols de Marquinhos, Jackson, Moré e Michel Neves.

Provável escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo; Claudinho, Neris, Wagner Leonardo, Hugo; William Oliveira, Ricardo Ryller, Ronald; Gustavo, Fabri e Janderson.

Ficha técnica:

Local: Barradão

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere