Novo reforço do Vitória tem atuação desastrosa em final pelo Botafogo

Lucas Halter na Supercopa do Brasil - Foto: Vitor Silva/Botafogo

A Supercopa do Brasil de 2025 foi decidida neste domingo, 2, no duelo entre Flamengo, campeão da Copa do Brasil, e Botafogo, campeão do Brasileirão. O resultado foi favorável para o rubro-negro, que venceu por 3x1, e contou com uma atuação desastrosa do zagueiro Lucas Halter, novo reforço do Vitória.

No duelo, o defensor foi responsável por cometer o pênalti que resultou no primeiro gol do Flamengo, marcado por Bruno Henrique. Aos 10 minutos do primeiro tempo. Halter chegou atrasado e cometeu uma falta no atacante.

Ao fim da partida, quando o Botafogo já havia sofrido o segundo gol, o zagueiro voltou a falhar, resultando no terceiro gol do Flamengo. Aos 37 minutos, o camisa 3 não conseguiu dominar a bola e levou a pior em uma dividida contra Michel Araújo, do Flamengo, vendo o atacante ampliar o marcador.

Com as falhas, Lucas Halter teve a pior nota da partida de acordo com o SofaScore: 5.4. O desempenho do zagueiro repercutiu nas redes sociais, onde sofreu críticas por parte dos torcedores do Botafogo.

"Lucas Halter, você é o pior jogador da história do Botafogo", opinou um torcedor. "Muito pior do que não ter técnico é ter Lucas Halter em campo", escreveu o jornalista Jorge Iggor, da TNT Sports.

Acertado com o Vitória, o defensor deve chegar a Salvador para fazer exames e assinar o contrato de empréstimo até dezembro ainda nesta semana.