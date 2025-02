Matheuzinho volta a jogar 90 minutos, mas frisa: "Ainda não estou 100%"

Matheusinho comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Vitória venceu o Sousa nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste pelo placar de 1x0, indo à 2ª colocação do grupo A. No entanto, esta não foi a única notícia positiva da noite. Pela primeira vez após o retorno, o meia Matheuzinho jogou 90 minutos.

Após o apito final, o atleta rubro-negro deu entrevista e destacou a felicidade por retornar a equipe titular e conseguir jogar todos os minutos da partida. Porém, apesar da euforia, deixou claro que ainda não está 100%.

"Feliz por fazer os 90 minutos. Creio que ainda não estou 100%, preciso melhorar, mas isso a gente ajusta durante a semana. O jogo contra o Porto vai ser difícil, mas estou feliz pela vitória, feliz por fazer os 90 minutos e ajudar a minha equipe", disse o meia ao Premiere.

Um dos principais atletas do elenco rubro-negro, Matheuzinho sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no duelo diante do Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasieiro da Série A. Desde então, vem se recuperando. Em 2025, fez a sua estreia na partida contra o Jacobina, balançando as redes. Na ocasião, atuou por 30 minutos. Na sequência, diante do Bahia, entrou no intervalo e jogou por 51 minutos.

O próximo duelo do Vitória será neste sábado, 8, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Em busca de se manter na liderança, o Leão recebe o Porto, no Barradão, às 18h30.