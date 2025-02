Após nova reunião, Barcelona-BA mantém jogo contra o Bahia no Barradão

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A partida entre Barcelona de Ilhéus e Bahia, válida pela 8ª rodada do Campeonato Baiano, teve sua situação definida na manhã desta terça-feira, 4, após especulações sobre a possibilidade de mudança de local. Inicialmente programado para acontecer no Barradão, em Salvador, o jogo esteve perto de ser transferido para o Joia da Princesa, em Feira de Santana, mas, segundo apuração do Portal A TARDE, a partida foi mantida na capital baiana.

À reportagem, Emerson Britto, superintendente de esportes de Feira de Santana, confirmou que houve o interesse do Barcelona de Ilhéus em levar o duelo para o Joia da Princesa. Contudo, o dirigente esclareceu que a responsabilidade sobre a programação das partidas é da Federação Baiana de Futebol (FBF), em conjunto com as decisões dos clubes.

"Nosso papel era garantir que o Joia da Princesa estivesse apto para receber o jogo, e o estádio foi liberado pela federação. No entanto, a definição sobre onde o jogo seria realizado depende da programação da federação e do clube", destacou Emerson Britto.

Com isso, o jogo entre Barcelona de Ilhéus e Bahia segue confirmado para ser disputado em Salvador, no Estádio Manoel Barradas, como inicialmente previsto.

Apesar disso, o Barcelona de Ilhéus pode mandar seus próximos jogos na temporada no Joia da Princesa, incluindo o duelo da primeira fase da Copa do Brasil. A Onça está sem ter onde jogar de maneira definitiva por conta da falta de condições do Estádio Mário Pêssoa.