Juazeirense x Bahia: veja prováveis escalações, onde assistir e mais

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19h - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após o empate no clássico Ba-Vi, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 5, para enfrentar a Juazeirense pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida acontece no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, às 19h, com transmissão do Premiere.

Líder do Grupo B após a goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa na estreia, o Esquadrão busca manter o bom momento na competição. Já a Juazeirense tenta se recuperar da derrota por 2 a 1 para o América-RN, na Arena das Dunas, e ocupa a quinta posição do Grupo A.

O técnico Rogério Ceni confirmou que a equipe terá uma formação mesclada, repetindo a estratégia utilizada contra o Jequié, pelo Campeonato Baiano. Durante a coletiva após o clássico contra o Vitória, o treinador indicou que dará novas oportunidades aos jovens da base.

"Muitos deles estarão também em Juazeiro. Minimamente mesclado, com 10 meninos da base. Acho que eles têm que ganhar confiança, mostrar para o treinador, criar dúvida", declarou Ceni.

Ele também ressaltou a importância de combinar a juventude com jogadores mais experientes para equilibrar a equipe. "Jogar os 11 da base que jogaram os primeiros jogos é um pouco pesado para eles nesse momento. Agora, quando você insere um ou outro... Põe o Nico, Rezende, Erick, Nestor, aí o cara tende a render mais", completou o técnico.

Entre os garotos cotados para começar jogando estão Kauã Davi, Fredi e Tiago, que se destacaram na vitória sobre o Jequié.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe; Kauã Davi, Marcos Victor, Vitor Hugo (Rezende) e Fredi; Acevedo, Sidney (Jota) e Rodrigo Nestor; Tiago, Everaldo (Willian José) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Juazeirense: Igor Leonardo; Jhunior Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Elivélton, Jr Santos e Gutierrez; Alexsandro, Guilherme e Patrick. Técnico: Carlos Rabello.

Ficha técnica:

Local: Estádio Adauto Moraes, Juazeiro

Horário: 19h

Onde assistir: Premiere