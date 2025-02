Bahia detalha planejamento para o jogo contra o The Strongest; assista

Esquadrão divulgou um vídeo detalhando a preparação para o duelo contra o The Strongest - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Faltando duas semanas para o duelo decisivo contra o The Strongest, pela 2ª fase da Copa Libertadores, o Bahia intensificou os cuidados e ajustes para enfrentar a desafiadora altitude de 3.600 metros em La Paz, Bolívia, no próximo dia 18 de fevereiro. Em um vídeo divulgado pelo clube nesta terça-feira, 4, a Diretora de Performance e Saúde do clube, Natália Bittencourt, detalhou os preparativos da equipe.

“Já estamos nessa preparação desde o sorteio. Tivemos mais de um mês de alinhamentos com o Grupo City e com profissionais especializados para alcançar o melhor plano para os atletas, sempre com o acompanhamento do Rogério Ceni e da diretoria do clube”, explicou Natália.

A preparação envolve três áreas fundamentais: nutrição, fisiologia e psicologia. O foco é melhorar o condicionamento cardiovascular e a capacidade aeróbica dos jogadores. “Todo o suporte que estamos entregando visa a melhoria do condicionamento e da capacidade aeróbia dos jogadores”, acrescentou Natália.

Além disso, o Coordenador de Ciências de Esportes, Sebastian Burrows, destacou a utilização de máscaras de performance para simular as condições de oxigênio reduzido, preparando os atletas para o efeito da altitude. “As máscaras ajudam na melhora do sistema músculo respiratório e no componente psicológico, permitindo que os jogadores se adaptem aos estímulos três semanas antes de viajar para La Paz”, afirmou Burrows.

A nutricionista do clube, Evelyn Van Der Broocke, também compartilhou detalhes sobre o protocolo de suplementação que está sendo utilizado para minimizar os sintomas típicos da altitude, que podem afetar o desempenho dos jogadores.

Nossos atletas vão estar preparados para fazer o melhor desempenho Natália Bittencourt - Diretora de Performance e Saúde do Bahia

Durante coletiva de imprensa após o Ba-Vi do último sábado, 1, o técnico Rogério Ceni comentou sobre estratégia que será adotada para a viagem. A equipe tricolor permanecerá em Santa Cruz de La Sierra e viajará para La Paz poucas horas antes da partida, com o objetivo de reduzir o tempo de exposição aos efeitos da baixa concentração de oxigênio.