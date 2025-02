Ceni reclama de gramado da Juazeirense e diz que Bahia ainda vai reforçar o elenco

Rogério Ceni durante entrevista coletiva no Adauto Moraes - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

O Bahia visitou a Juazeirense e empatou sem gols na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, em confronto válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni fez seu resumo da partida.

O comandante tricolor reclamou das condições do gramado do Adautão e reconheceu que, mesmo com Everaldo e Willian José no ataque, a equipe não teve a intensidade necessária para conseguir o triunfo no norte do estado.

"O campo a gente já sabe as condições que oferece, é mais difícil para trocar passes. As jogadas diretas funcionam melhor. O campo não oferece velocidade, fica um pouco mais difícil. Acho que a gente caiu um pouco, mesmo com dois noves na área [Everaldo e Willian José], caímos de intensidade e não conseguimos vencer", admitiu o treinador.

Um dos pontos questionados foi a atuação de Cauly. Ceni defendeu o camisa 8 e afirmou que ele teve bom desempenho no segundo tempo de partida. Ele acrescentou que o gramado prejudicou o futebol do meia.

"O Cauly jogou por dentro todos os jogos. Pela direita ou pela esquerda, ele nunca joga como ponta. O Cauly joga mais por dentro, para fazer um quarto homem de meio de campo. Ele volta para marcar pelo lado de campo, mas joga sempre por dentro. Hoje ele não começou tão bem, mas melhorou no segundo tempo. O que mais atrapalhou foi o campo mesmo, que não ajuda ele", declarou.

Após testes com atletas e rodagem no grupo tricolor nesse começo de temporada, Rogério Ceni admite que o Bahia irá ao mercado para reforçar o elenco, a depender da oportunidade.

"Vamos buscar oportunidades para trazer alguém. Temos limites de orçamento e precisamos entender isso. Estamos experimentando. Testamos Tiago, Ruan Pablo, hoje jogou o Juninho. Não é tão simples, mas vamos buscar encontrar essas soluções dentro do time. Se não encontrar, logicamente tentamos ir ao mercado para buscar isso", concluiu.

O Bahia agora retoma as atenções para o Campeonato Baiano. O esquadrão recebe a visita do Colo-Colo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do estadual.