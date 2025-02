Willian José segue Ceni e detona gramado da Juazeirense: "Estava muito ruim"

Willian José fez sua estreia pelo Bahia nesta quarta-feira, 5 - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Bahia ficou no empate sem gols contra a Juazeirense na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, em duelo válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. A partida marcou a estreia do atacante Willian José, que, após o confronto, não escondeu sua insatisfação com as condições do gramado.

“Não foi o resultado que queríamos. Queríamos sair com os três pontos, mas, pelo jeito que pegamos o campo hoje, foi válido. Estava muito ruim, fica difícil jogar o futebol que o Bahia está acostumado”, afirmou o camisa 9.

A crítica do centroavante foi reforçada pelo técnico Rogério Ceni, que também questionou a qualidade do gramado e reconheceu que o Tricolor não conseguiu impor sua intensidade habitual.

“O campo a gente já sabe as condições que oferece, é mais difícil para trocar passes. As jogadas diretas funcionam melhor. O campo não oferece velocidade, fica um pouco mais difícil. Mesmo com dois noves na área [Everaldo e Willian José], caímos de intensidade e não conseguimos vencer”, analisou o treinador.

Com o resultado, o Bahia soma seu quarto ponto na competição, e permanece na liderança do Grupo B, mas agora volta as atenções para o próximo compromisso, desta vez pelo Campeonato Baiano, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, contra o Colo-Colo.