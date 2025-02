Ceni defende Cauly após atuação ruim contra a Juazeirense e culpa gramado

Treinador saiu em defesa de Cauly após atuação apagada contra a Juazeirense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Após o empate sem gols diante da Juazeirense, nesta quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, o técnico Rogério Ceni falou sobre o desempenho dos seus jogadores, com destaque para a atuação de Cauly. O meia, que teve uma atuação apagada no primeiro tempo, viu seu desempenho ser afetado pelas condições do gramado, segundo o treinador.

Ceni destacou que Cauly não foi escalado para jogar nas pontas, mas sim como um meio-campista que atua por dentro, e frisou que o camisa 8, apesar de não começar bem, melhorou na segunda etapa.

"O Cauly jogou por dentro todos os jogos. Pela direita ou pela esquerda, ele nunca joga como ponta. O Cauly joga mais por dentro, para fazer um quarto homem de meio de campo. Ele volta para marcar pelo lado de campo, mas joga sempre por dentro. Ele não começou tão bem, mas melhorou no segundo tempo. O que mais atrapalhou foi o campo mesmo, que não ajuda ele", explicou o comandante tricolor.

Além disso, o técnico fez uma análise sobre o rendimento do volante Erick, que também teve dificuldades na partida. Ceni lembrou que o jogador teve uma boa atuação contra o Jequié, em um campo ruim, mas não repetiu o desempenho diante da Juazeirense.

"O Erick jogou contra o Jequié em um campo ruim e foi bem. [Contra a Juazeirense] ele não apareceu tanto, mas jogou uma posição abaixo, com o Cauly e o Jean Lucas mais na frente. Todo mundo joga melhor em um gramado bom, isso não é só o Erick. Uma pena que em cinco jogos já pegamos dois gramados assim", lamentou o comandante tricolor.

O Bahia agora volta suas atenções para o Campeonato Baiano, com o próximo compromisso marcado para o domingo, 9, às 16h, contra o Colo Colo, na Arena Fonte Nova. Pela Copa do Nordeste, o time encara o América-RN, na quarta-feira, 12, também na Fonte Nova, pela 3ª rodada do torneio regional.