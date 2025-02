Sem Marta e Rafaelle, Arthur Elias anuncia primeiras convocadas de 2025

Arthur Elias anunciou convocadas para primeira Data Fifa de 2025 - Foto: Lívia Villas Boas / CBF

Para o primeiro compromisso do ano, a Seleção Brasileira feminina definiu as atletas que representação a Amarelinha. Na manhã desta quinta-feira, 6, o treinador Arthur Elias anunciou as convocadas para a Data Fifa de fevereiro, seguindo a preparação para a Copa América, que ocorre em julho.

Na lista, o treinador realizou algumas mudanças, já pensando no novo ciclo para a Copa do Mundo de Futebol, que ocorre no Brasil, em 2027. Ao todo, foram 30 convocadas, sedo 14 atletas que atuam no território brasileiro e 16 que jogam em clubes de fora.

As convocadas, assim como a comissão técnica, se apresentam para um período de treinamento na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no dia 17 de fevereiro e continuam na região serrana do Rio até o dia 26.

O próximo confronto do Brasil será diante dos Estados Unidos, no mês de abril. No dia 4, duela às 18h, no Sofi Stadium, já no dia 8, entra em campo às 23h30, no Avaya Stadium.

Confira lista de convocadas:

GOLEIRAS: Lorena - Kansas (EUA), Natascha - Palmeiras, Camila - Cruzeiro e Claudia - Fluminense;

ZAGUEIRAS: Isa Haas - Cruzeiro, Antônia - Real Madrid (ESP), Lauren - Atlético de Madrid (ESP), Kaká - São Paulo, Tarciane - Lyon (FRA) e Mariza - Corinthians;

LATERAIS: Fê Palermo - Palmeiras, Bruninha - Gotham (EUA), Yasmim - Real Madrid (ESP) e Bia Menezes - São Paulo;

MEIO-CAMPISTAS: Angelina - Orlando Pride (EUA), Laís Estevam - Palmeiras, Ary Borges - Racing Louisville (EUA), Gabi Zanotti - Corinthians, Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP) e Vic Albuquerque - Corinthians;

ATACANTES: Aline Gomes - North Carolina Courage (EUA), Gio - Atlético de Madrid (ESP), Marília - Cruzeiro, Priscila - América (MEX), Amanda Gutierres - Palmeiras, Ludmila - Chicago Red Stars (EUA), Jheniffer - Tigres (MEX), Gláucia - Flamengo, Adriana - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita) e Kerolin - Manchester City (ING)