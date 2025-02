Ex- Seleção e Real Madrid, Marcelo anuncia aposentadoria do futebol

Marcelo com a família e a taça da Libertadores - Foto: Divulgação/ @marcelotwelve

A trajetória de Marcelo, lateral-esquerdo, no futebol foi encerrada na manhã desta quinta-feira, 6, aos 36 anos. Através das redes sociais, o atleta revelou a sua decisão, relembrando as passagens por Real Madrid, Fluminense e, claro, a grande caminhada com a Seleção Brasileira.

Durante os 19 anos de carreira, Marcelo conquistou cinco UEFA Champions League, seis La Liga e quatro Mundiais de Clubes da Fifa pelos 'Blancos'. No retorno para o futebol brasileiro, vestiu as cores do Fluminense, clube que o revelou, e venceu a inédita Libertadores da América. Na Seleção Brasileira, foram duas medalhas olímpicas e uma Copa das Confederações. No total, foram 31 títulos conquistados.

A decisão foi anunciada três meses após a rescisão do lateral com o Fluminense, saindo na reta final do Campeonato Brasileiro. Com a saída, não fechou com um novo clube.

Confia comunicado:

“O meu amor pelo futebol vem do meu avô, que queria que eu fosse um jogador profissional e fez tudo o que pôde para que isso acontecesse. Quando eu tinha 18 anos, o Real Madrid bateu à minha porta e vim para cá. Já posso dizer que sou mais um madrileño.

Aqui formei uma família com a minha mulher. Dezesseis temporadas, 25 títulos, cinco campeonatos nacionais, um dos capitães e tantas noites mágicas no Bernabéu... Que loucura! O Madrid é um clube diferente. O madridismo é um sentimento inexplicável.

Jogar com a camisa do meu País desde as seleções de base também foi uma grande honra. Duas medalhas olímpicas e uma Copa das Confederações ficaram na minha memória.

Voltar ao Fluminense significou retribuir ao clube o que ele me deu, ajudando a conquistar três títulos, incluindo a Copa Libertadores, e deixando um legado para os jovens no estádio Marcelo Vieira. Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol. Muito obrigado por tudo.”