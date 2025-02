Neymar revela reação após empate em estreia no Santos: "Que merd*"

Neymar em partida pelo Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Após mais de 12 anos, Neymar da Silva Santos Júnior voltou a somar minutos representando o Santos, clube que o revelou. O camisa 10 entrou no primeiro minuto do segundo tempo, mas viu o Peixe ficar no empate em 1x1 diante do Botafogo de São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Neymar foi anunciado pela equipe alvinegra na última sexta-feira, 31, e assinou um contrato com vínculo inicial de seis meses, com possibilidade de extensão. No entanto, o retorno do craque não foi como o esperado, não conseguindo garantir a vitória.

"Quando ele apitou o final, eu falei: 'ai que merda, empatamos a por%@ do jogo'. Hoje foi um resultado muito amargo para nós. Obviamente queríamos a vitória, mas não veio. Agora é levantar a cabeça, consertar os erros, descansar e daqui a pouco tem jogo de novo", disse o atacante à TNT Sports.

O camisa 10, um dos maiores nomes do futebol brasileiro no século, também agradeceu o carinho dos torcedores do Santos e de outros clubes pelo Brasil, que ficaram felizes pelo retorno. Além disso, relembrou as suas campanhas no Campeonato Paulista, tendo avançado à final em todas as edições disputadas.

"Quero agradecer a Nação Santista, a todos os torcedores de outros times que também ficaram felizes com a minha volta. Toda vez que eu entro dentro de campo, eu me sinto o cara mais feliz do mundo. Eu não jogo só para mim ou para o meu clube, mas para todos os amantes de futebol. Eu vou me dedicar 100% para fazer vocês felizes", garantiu Neymar.

"Todos os Paulistas que eu joguei, eu cheguei na final, né? Então, esse é o objetivo. O objetivo é chegar na final, é estar na festa final", afirmou o atleta do Santos.

Neymar volta a campo já neste domingo, 9, pela 9ª rodada do Paulistão, diante do Novorizontino, às 16h, jogando fora de casa. O Peixe é o líder do grupo B, com oito pontos.