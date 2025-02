Neymar vai jogar? Saiba quando será próximo jogo da Seleção Brasileira

Neymar vestindo a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Vitor Silva/CBF

A Seleção Brasileira de futebol masculino já se prepara para estrear na temporada de 2025, buscando garantir a classificação à Copa do Mundo de 2026. Com o retorno da Amarelinha, pode surgir, também, a volta do camisa 10 Neymar Júnior, que voltou ao "País do futebol".

Anunciado na última sexta-feira, 31, o atacante somou 52 minutos no empate entre Santos e Botafogo de São Paulo, por 1x1, pelo Campeonato Paulista. Assim, saudável, Neymar pode surgir entre os relacionados para a Data Fifa de março.

No período, o Brasil disputará dois jogos. No dia 20, enfrenta a Colômbia, pela 13ª rodada, depois vai à Argentina para disputar os três pontos contra os 'Hermanos'.

"Nesse momento o que ele precisa é isso, atuar, no local que ele sinta o carinho do seu torcedor, lugar onde ele nasceu e se apresentou ao mundo. Retornando agora ainda em condições de ser protagonista do futebol mundial", disse o treinador da Seleção, Dorival Júnior, sobre o retorno de Neymar ao Santos.

A última partida do camisa 10 com o Brasil foi no dia 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão, ficando de fora dos gramados por quase um ano. Na ocasião, a Amarelinha perdeu para o Uruguai por 2x0.

Desde então, soma três derrotas, cinco empates e apenas quatro vitórias. Na Copa América, disputada entre junho e julho de 2024, caiu nas quartas de final para o Uruguai. Na tabela das Eliminatórias, a Amarelinha é apenas a 5ª colocada, com 18 pontos.