Elenco do Bahia inicia preparação visando o Colo-Colo

Plantel tricolor durante atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Horas após empatar sem gols com a Juazeirense pela Copa do Nordeste, o elenco tricolor muda o foco para o estadual. A equipe deu início a preparação para o jogo vontra o Colo-Colo, marcado para este domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

O grupo que voltou da desgastante viagem de Juazeiro foi liberado. Na manhã desta quinta-feira, 6, o técnico Rogério Ceni trabalhou com o elenco que não viajou para o norte do estado.



Após treino de força na academia, Ceni ministrou um trabalho tático em duas etapas. Sob o comando do auxiliar Charles Hembert, os jogadores aperfeiçoaram bolas paradas.

Ao final, os defensores participaram de um exercício específico da posição, com o professor Nelson Simões.

Vale destacar que o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral-direito Santiago Arias treinaram normalmente com os companheiros.

Em transição física e técnica, o meia Michel Araujo e Io lateral-esquerdo ago Borduchi treinaram a parte.

O Esquadrão de Aço ocupa a 3ª posição na tabela de classificação do Baianão, com nove pontos somados em seis jogos disputados.