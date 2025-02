Vitória anuncia Lucas Braga e Lucas Halter como reforços para 2025 - Foto: Reprodução

O Vitória oficializou, nesta quinta-feira, 6, a contratação de dois reforços para a temporada: o atacante Lucas Braga e o zagueiro Lucas Halter. Enquanto Braga já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear neste sábado, 8, contra o Porto, pelo Campeonato Baiano, Halter chega por empréstimo do Botafogo até o fim do ano.

Lucas Braga, ex-Santos, assinou contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2027. Para contar com o jogador de 28 anos, que atuou no futebol japonês na última temporada, o Vitória investiu R$ 5 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Já Lucas Halter chega respaldado pelo técnico Thiago Carpini, que defendeu o jogador após falhas na Supercopa Rei. O zagueiro de 24 anos teve destaque pelo Goiás antes de se transferir para o Botafogo, mas perdeu espaço no time carioca e agora busca mais oportunidades no Leão. O Vitória tem a opção de compra ao final do contrato de empréstimo.