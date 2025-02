Em dois grupos, Vitória inicia preparação para pegar o Porto

- Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Horas após vencer a primeira na Copa do Nordeste ao bater o Sousa-PB, o elenco do Vitória volta as atenções para o estadual. A equipe deu início a preparação para o jogo contra o Porto, marcado para este sábado, 8, às 18h30, no Barradão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

O elenco rubro-negro foi dividido em dois grupos na realização das atividades desta quinta-feira, 5, no CT Manoel Pontes Tanajura em atividades variadas.



O grupo 1, formado pelos jogadores que não atuaram pelo Nordestão, fizeram o pré-treino na academia e depois trabalharam com bola sob o comando do técnico Thiago Carpini.

O grupo 2, composto pelos atletas que jogaram contra o Sousa-PB, fizeram trabalhos de recuperação física. Vale salientar que o zagueiro Wagner Leonardo voltou aos treinos após ser submetido a um procedimento dentário. O defensor trabalhou em separado, sob a tutela do preparador físico Caio Gilli.

Já o volante Caio Vinícius e o zagueiro Camutanga deram continuidade a fase de transição com o preparador físico assistente Diego Almeida. Em seguida, participaram de um trabalho especifico da posição com o assistente Márcio Goiano.

A baixa do dia foi o atacante Carlos Eduardo. Acometido de um desconforto muscular na coxa, ele iniciou tratamento e passará por avaliação nesta quinta-feira, 6, quando o plantel encerra a preparação.

O Leão da Barra lidera o Baianão com 12 pontos ganhos em seis partidas. A equipe tem o melhor ataque da competição com 13 gols marcados e apenas três sofridos.