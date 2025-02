Carlinhos avalia titularidade e revela "inspiração" em Alerrandro

Carlinhos, novo atacante do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Anunciado oficialmente pelo Vitória nesta terça-feira, 4, o atacante Carlinhos assistiu, diretamente do Barradão, ao triunfo do Rubro-Negro diante do Sousa, da Paraíba, que foi decidido por Janderson, autor do único gol da partida. Apresentado oficialmente nesta quarta, o centroavante avaliou a concorrência pela titularidade com o camisa 39 do Leão e destacou a importância do entrosamento no setor ofensivo.

"Ontem eu vi meu novo companheiro (Janderson) fazendo gol, então isso é gratificante porque não só ele, mas todo mundo ganha, o elenco, o Vitória, e assim a gente segue brigando na competição. Vai ser uma disputa saudável, espero que a gente se entrose, não somente amizade fora de campo, mas dentro também para o Vitória sair beneficiado em tudo. Vai ser uma boa disputa e a gente vai fazer muitos gols para o clube seguir buscando lugares maiores", disse o atacante.

Centroavante chega ao Rubro-Negro por empréstimo junto ao Flamengo | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

A 12ª contratação oficializada pelo Vitória nesta janela de transferências, Carlinhos chega para um setor que foi marcado pela boa passagem de Alerrandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2024. Questionado sobre a responsabilidade de substituir o centroavante, o atleta revelou o objetivo de "fazer história" assim como o camisa 9.

"Responsabilidade boa [de substituir Alerrandro], assim como ele fez a história dele aqui, eu penso em fazer a minha. Não se vai ser da mesma forma, pode ser menos ou mais gols, mas o pensamento é ajudar o Vitória", comentou.

Na preparação para enfrentar o Porto, no próximo sábado, 8, às 18h30, no Barradão, o treinador Thiago Carpini ainda deve avaliar a condição física de Carlinhos, que mencionou o trabalho realizado pela comissão técnica do clube baiano.

"Se o Carpini vier conversar comigo para ver as condições, claro que vai depender de toda a comissão técnica, ver se eu estou prepaado para atuar, mas a minha vontade é estar sempre dentro de campo e ajudar o Vitória", concluiu.