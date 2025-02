Empresário de Esteves critica postura do Vitória: "Volta da escravatura"

Lucas Esteves busca uma liminar na Justiça do Trabalho pedindo uma liberação imediata do Vitória - Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Após a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) julgar o caso referente ao lateral-esquerdo Lucas Esteves, do Vitória, como sem resolução, o empresário do atleta, Marcelo Robalinho, quebrou o silêncio nas redes sociais e criticou a postura do Rubro-Negro em não aceitar a liberação do jogador ao Grêmio.

Em publicações no X (antigo Twitter), o dirigente acusou o clube baiano de "buscar desesperadamente a volta da escravatura". Marcelo ainda relembrou, nesta quarta-feira, 5, do caso de racismo envolvendo o ex-goleiro Felipe e o ex-presidente Paulo Carneiro, em 2005.

"Talvez poucos saibam, mas fui o primeiro advogado a obter uma rescisão indireta de contrato de trabalho de jogador profissional por racismo, triste caso ocorrido contra o goleiro Felipe em 2005, na época no Vitória", disse o empresário.

"Agora, passados quase 20 anos, me deparo com um caso sui generis, no qual o Vitória busca desesperadamente a volta da escravatura dos atletas, buscando burlar a Lei Pelé. Incrível isso estar ocorrendo, ainda mais na terra de Luiz Gama!!! Os Presidentes dos clubes passam, mas a mácula fica para a instituição", concluiu o dirigente.