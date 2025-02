Carpini evita assunto 'Lucas Esteves' e dá características de substituto

Raul Cáceres em partida pelo Ba-Vi - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Sousa nesta terça-feira, 5, pelo placar de 1x0 e se colocou na 2ª colocação do Grupo A da Copa do Nordeste. O gol marcado por Janderson garantiu o primeiro triunfo da equipe na atual edição, que soma quatro pontos.

Para a partida, o treinador Thiago Carpini optou pelo paraguaio Raul Cáceres na lateral esquerda, área que era ocupada por Lucas Esteves, fazendo dupla com Claudinho, do lado direito. Em coletiva, o comandante foi questionado sobre a situação envolvendo a possível transferência entre Vitória e Grêmio.

"Eu não tenho nada para falar, não é assunto meu. O meu posicionamento sobre o Esteves foi há duas semanas, falando sobre o ser humano e sobre o atleta. Sobre o imbróglio jurídico eu não tenho autonomia e nem conhecimento", disse o treinador.

Em meio a possível saída do atleta, Carpini destacou a sua vontade em contar com uma peça de sobreposição, tendo em vista que improvisou Cáceres no lado esquerdo. Em fala, o treinador apontou algumas características.

"Precisamos de um cara ofensivo como o Esteves entregou para nós, um cara de profundidade, bola final, um cara de duelos. E temos um nome bem encaminhado no mercado que a gente consiga equilibrar diferente do Hugo", revelou o comandante.

Nesta terça-feira, 4, o presidente Fábio Mota confirmou à reportagem do Portal A TARDE a contratação do lateral-esquerdo Jamerson, que estava no Coritiba. O jogador tem chegada prevista na capital baiana nesta quarta-feira, 5, para iniciar os exames médicos e testes físicos antes da assinatura de contrato.

Soteropolitano de 26 anos, Jamerson deve disputar a titularidade com Hugo, reforço desta janela, que ocupou a posição após afastamento de Esteves.

O próximo duelo do Vitória será neste sábado, 8, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano. Em busca de se manter na liderança, o Leão recebe o Porto, no Barradão, às 18h30.