Vitória empresta atacante da base para clube paraibano

Luís Miguel durante atividade na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O atacante Luís Miguel terá mais uma experiência longe do Vitória. O cria da base foi emprestado pelo rubro-negro baiano ao Botafogo-PB, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e é comandado por João Burse.

A informação foi inicialmente divulgada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE com o presidente Fábio Mota.



O Portal A TARDE apurou que o empréstimo será válido até o fim da terceira divisão nacional. Com isso, Luís Miguel prorrogou contrato com o Vitória por mais uma temporada, agora com validade até junho de 2027.

Luis Miguel Borges de Paula tem 20 anos e é formado nas divisões de base do Vitória. Após boas performances em 2024 no time Sub-20, foi integrado a equipe principal.

Para ganhar mais minutos, foi emprestado ao Itabuna na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, atuou em 10 jogos e fez um gol.

Retornou ao Leão da Barra e fez dois gols com uma assistência pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.