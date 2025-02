Vitória realiza trabalhos técnico-táticos mirando o Porto

Elenco do Vitória durante treinamento na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deu continuidade aos trabalhos de preparação mirando o importante compromisso diante do Porto, marcado para este sábado, 8, às 18h30, no Barradão, válido pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Após o aquecimento com o preparador físico Caio Gilli, os atleta iniciaram as atividades aperfeiçoando cruzamentos e finalizações a gol. Por fim, o técnico Thiago Carpini ministrou um treino tático com 10 jogadores contra 10 em campo aberto.

A baixa da atividade foi o atacante Carlos Eduardo. De acordo com o balanço divulgado pelo clube, ele realizou tratamento da contusão no músculo posterior da coxa direita e não tem prazo para ser liberado pelo departamento médico.

O Leão da Barra lidera o Baianão com 12 pontos ganhos em seis partidas. A equipe tem o melhor ataque da competição com 13 gols marcados e apenas três sofridos.