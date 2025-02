Vitória pode garantir semifinal do Baianão com triunfo sobre o Porto

Thiago Carpini, técnico do Vitória, comanda treino na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Líder do Campeonato Baiano com 12 pontos, o Vitória tem a chance de garantir sua classificação para a semifinal do estadual já na próxima rodada, neste sábado, 8, às 18h30, no Barradão, contra o Porto. Para avançar com duas rodadas de antecedência, o Leão precisará vencer o adversário e ainda contar com uma combinação favorável de resultados.

O Vitória tem atenção voltada para os confrontos de Jequié, 5º colocado, e Barcelona de Ilhéus, 6º. O time rubro-negro precisa que o Jequié perca para o Jacobina, lanterna da competição, e que o Barcelona de Ilhéus não vença o Jacuipense.

A boa notícia é que, antes de enfrentar o Porto, o Vitória saberá o resultado da partida de Jequié, que joga às 16h deste sábado. Já o resultado do Barcelona só será conhecido na próxima quarta-feira, 12, quando o time de Ilhéus se encontra com o Jacuipense, às 19h15.

Com esses resultados combinados, o Vitória pode confirmar sua vaga nas semifinais do Campeonato Baiano, o que daria mais tranquilidade ao time na sequência da competição.