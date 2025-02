Bahia x Colo-Colo: veja prováveis escalações e mais

Bahia enfrenta o Colo-Colo neste domingo, 9 - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Após um resultado frustrante contra a Juazeirense na quarta-feira, 5, o Esporte Clube Bahia iniciou a preparação visando o duelo contra o Colo-Colo, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, às 16h, diante da torcida azul, vermelha e branca, com transmissão da TVE, neste domingo, 9.

Atualmente na 3ª posição do certame, com nove pontos conquistados, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe o Tigre de Ilhéus precisando dos três pontos para se aproximar da classificação à semifinal do Baiano, a três rodadas do encerramento da primeira fase.

Já o Colo-Colo necessita desesperadamente dos mesmos três pontos, mas visando um objetivo diferente do Esquadrão: fugir da zona da degola. Isso porque a equipe Ilheense amarga a vice-lanterna do Baianão, com apenas três pontos conquistados, em seis partidas disputadas, quatro pontos atrás do Atlético, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

As equipes não se enfrentam desde 2016, há oito anos, quando o Bahia superou o Tigre por 3 a 2, jogando no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, também pelo Campeonato Baiano.

Para o duelo deste sábado, o técnico Rogério Ceni deve promover algumas mudanças no onze inicial, seguindo o rodízio indicado pelo próprio treinador para esse início de temporada. O Colo-Colo deve ir à campo com a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Barcelona de Ilhéus.

Prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes; Kauã Davi, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Rodrigo Nestor, Erick e Éverton Ribeiro; Lucho Rodríguez e Ademir

Colo-Colo: Vinicius Cima, Roni, Rafael Henriques, Erik César, Elivelton, Gabriel Pereira, David, Wesley, Luan Davidson, Damian Puentes, Harã.

Ficha técnica:

Local: Arena Fonte Nova.

Horário: 16h.

Onde assistir: TVE.