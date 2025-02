Bahia tem até o fim do dia para inscrever Kayky no Campeonato Baiano

Kayky durante sua primeira passagem pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia tem até o final desta sexta-feira, 7, para regularizar a inscrição de Kayky no Campeonato Baiano, que encerrará o processo de vinculação de novos atletas na competição.

O atacante, que chega sem custos após ser cedido pelo Manchester City, foi contratado para suprir a saída de Biel, negociado com o Sporting de Portugal, em uma transação que se tornou a maior venda da história do clube.

Kayky, que estava no Sparta Rotterdam, da Holanda, onde atuou em sete partidas, sendo cinco delas como substituto e duas como titular. O atacante já esteve no CT Evaristo de Macedo e deve ser oficialmente anunciado como reforço. A operação foi fechada sem custos para o Bahia, conforme o jornalista Vene Casagrande.

O jogador, que retornou ao clube após se recuperar de uma cirurgia no joelho, disputará uma vaga no ataque comandado por Rogério Ceni, competindo com nomes como Eric Pulga, Ademir, Tiago e Ruan Pablo, este último, uma das revelações das divisões de base tricolor.

Na primeira passagem pelo Bahia, em 2023, Kayky disputou 28 jogos, com 4 gols e 5 assistências.