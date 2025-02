Com dupla de volta, Bahia segue preparação de olho no Colo-Colo

Santiago Arias, lateral-direito do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Titulares absolutos pelo Bahia na temporada passada, o zagueiro Gabriel Xavier e o lateral Santiago Arias treinaram normalmente nesta sexta-feira, 7, e devem ficar à disposição do técnico Rogério Ceni pela primeira vez em 2025 na próxima partida.

Recuperados de lesões sofridas durante a pré-temporada em Girona, a dupla se junta ao restante do elenco para o confronto diante do Colo-Colo, no próximo domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada do Campeonato Baiano.

Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Também desfalques das últimas partidas do ano, o lateral Iago Borduchi e o atacante Michel Araújo participaram de parte das atividades e, posteriormente, realizaram mais um exercício de transição física. Os jogadores que foram titulares no empate contra Juazeirense também treinaram apenas uma parte do dia.

Santiago Arias, lateral-direito do Bahia | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Os trabalhos no CT Evaristo de Macedo iniciaram com o treino técnico, que dividiu o grupo em três times. O exercício tinha como foco a troca de passes e finalizações. Por fim, o dia encerrou com mais uma atividade focada em movimentações em campo, além de bola parada defensiva e ofensiva.