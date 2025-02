Reforma no Adautão: presidente da Juazeirense provoca dupla Ba-Vi

Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro - Foto: Divulgação / Setre

O gramado do Adauto Moraes vem dando o que falar. Nesta quinta-feira, 6, o deputado estadual Roberto Carlos (PV), presidente da Juazeirense, anunciou que o estádio passará por reformas, resultando em uma provocação direcionada à dupla-Ba-Vi.

Após o anúncio oficial, o presidente do Cancão de Fogo fez uma publicação nas redes sociais, exaltando a reforma do local, que terá investimento de R$5 milhões, também agradecendo o governador Jerônimo Rodrigues. Segundo o deputado, este é um marco para Juazeiro, além de proporcionar um espaço mais qualificado para a população local.

"Essa reforma será fundamental para Juazeiro, ampliando o nosso potencial para sediar grandes jogos da Juazeirense e outros clubes, não apenas da Bahia, mas de todo o Brasil e, quem sabe, do mundo", destacou o presidente do clube.

Na legenda, Roberto Carlos utiliza de um parágrafo para alfinetar Bahia e Vitória, que criticaram o estádio nesta temporada. O presidente do Leão, Fábio Mota, fez imagens do campo e opinou que era o pior do Brasil. A opinião foi compartilhada pelo treinador Rogério Ceni, do tricolor, que também desaprovou as condições do gramado.

"Acabou a desculpa! Com o Adauto reformado, quero ver vocês dizerem que não podem jogar aqui! Nosso estádio vai ficar à altura do futebol nordestino, pronto para receber grandes partidas e, claro, seguir sendo a casa do nosso Cancão de Fogo!", escreveu o presidente da Juazeirense.