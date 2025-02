Com apoio de Jerônimo, Roberto Carlos anuncia reforma no Adauto Moraes

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao lado do deputado estadual Roberto Carlos (PV), - Foto: Divulgação

O Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, mando de campo da equipe da Juazeirense, passará por reformas significativas. O anúncio foi feito pelo deputado estadual Roberto Carlos (PV), presidente do clube, após confirmação do apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).



A reforma do estádio, que recentemente foi alvo de críticas por parte da dupla Ba-Vi, principalmente em jogos realizados em 2025, promete trazer melhorias substanciais. Roberto Carlos comemorou a confirmação da obra, que segundo ele, representará um marco para Juazeiro, além de proporcionar um espaço mais qualificado para a população local.

"Essa reforma será fundamental para Juazeiro, ampliando o nosso potencial para sediar grandes jogos da Juazeirense e outros clubes, não apenas da Bahia, mas de todo o Brasil e, quem sabe, do mundo", destacou o presidente do clube.

O estádio foi recentemente criticado pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, e pelo técnico do Bahia, Rogério Ceni, que apontaram as condições do gramado durante as partidas.

Mota, reclamou da estrutura e do campo após a vitória do Vitória por 4 a 1 no Campeonato Baiano, e Ceni, em sua visita ao estádio, no empate em 0 a 0, pela Copa do Nordeste, mencionaram a dificuldade de jogo devido às condições do campo, destacando a dificuldade para troca de passes e a ausência de velocidade no gramado.

Enquanto a reforma não acontece, o Cancão de Fogo volta à campo neste domingo, 9, às 18h30, contra o Atlético de Alagoinhas. A Juazeirense no Campeonato Baiano, onde ocupa atualmente a sétima posição, e na Copa do Nordeste se encontra na penúltima colocação do Grupo B.