Manutenção: Fonte Nova prepara transição entre show e jogo do Bahia

Arena Fonte Nova será palco de dois eventos neste fim de semana - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A Casa de Apostas Arena Fonte Nova se prepara para uma operação especial neste fim de semana, O local será palco do show da turnê Caetano e Bethânia, às 21h, no sábado, 8, e da partida entre Bahia e Colo-Colo, no domingo, 9, pelo Campeonato Baiano, às 16h.

Assim, a Arena reunirá cerca de 500 pessoas, promovendo um “viradão” de manutenção para fazer a desmobilização das estruturas e reconfiguração dos espaços para o jogo. O trabalho terá início imediatamente após a apresentação, assim que todo o público deixar o espaço.

A equipe contará com um time de limpeza, brigadistas, técnicos de segurança do trabalho, operadores de iluminação, som, gerador, além dos riggers, profissionais especializados na montagem e movimentação de estruturas suspensas. Na desmobilização, será mantido apenas o palco na Praça Sul, sem interferir na organização do jogo.

Parte fundamental para um jogo de futebol, o gramado recebrá um tratamento antecipado, de acordo com o planejamento de manutenção. Durante a apresentação de Caetano e Bethânia, o campo será portegido por EasyFloor, assim como um produto para retardar o crescimento da grama, minimizando os impactos do local coberto. Após a remoção do piso, uma vassoura magnética vai ser utilizada no gramado para identificar e resgatar objetos de pequeno porte.

Para agilizar o processo, as equipes vão trabalhar de forma simultânea. À medida que os módulos do piso forem retirados, uma equipe iniciará o corte da grama. Em seguida, será feita a aplicação do corante com as marcações das linhas de jogo.

De acordo com Milena Andrade, gerente de Operações da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, quando o calendário é definido, é feito o planejamento de todas as frentes de trabalho, com o envolvimento dos fornecedores de cada setor.

“Contamos com uma equipe especializada, experiente e acostumada a operar eventos desta forma, para atuar com segurança e dentro dos prazos, além de contar com a expertise da produção do show. Para a partida, a Arena estará pronta, atendendo a todos os critérios exigidos”, afirma.