Depois de Lucas Braga, Halter entra no BID e pode estrear pelo Vitória

Lucas Halter foi anunciado pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Anunciado nesta quinta-feira, 6, o zagueiro Lucas Halter teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na manhã desta sexta-feira, 7. Assim, o defensor já está disponível para estrear vestindo a camisa do Vitória.

O jogador poderá representar o rubro-negro neste sábado, 8, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano, quando o Leão recebe o Porto. O duelo será no estádio do Barradão, com previsão de início para às 18h30.

Nesta semana, o Vitória também anunciou as contratações dos atacantes Carlinhos, que estava no Flamengo, e Lucas Braga, ex-Santos. Ambos já estão inscritos e regularizados no BID.

Lucas Halter chega respaldado pelo técnico Thiago Carpini, que defendeu o jogador após falhas na Supercopa do Brasil, no último domingo. O zagueiro de 24 anos teve destaque pelo Goiás antes de se transferir para o Botafogo. O Vitória tem a opção de compra ao final do contrato de empréstimo.