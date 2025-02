Neymar faz críticas ao CT do Santos, que planeja retomar obras

Estrutura do CT Rei Pelé para a refeitório e hotel - Foto: Reprodução / Site oficial do Santos

Após retornar ao Santos, Neymar não demorou a apontar um problema importante para o clube: a infraestrutura do Centro de Treinamento Rei Pelé. O craque alertou a diretoria sobre as condições do local, destacando que o CT permanecia inalterado desde a sua saída em 2013, quando foi para o Barcelona.

A constatação do ídolo, que volta a ser referência no clube, impulsionou a retomada das obras de reforma e adaptação, que haviam sido iniciadas no ano passado sob a liderança de Marcelo Teixeira.

A principal área a ser reformada neste momento é o hotel do CT, onde os jogadores se concentram durante os jogos em casa. As melhorias incluem o aprimoramento dos quartos, mudanças nos armários, o layout do local e reformas nos banheiros.

Essas obras estavam previstas para janeiro, mas com a desistência da viagem do time aos Estados Unidos para a pré-temporada, os trabalhos foram adiados. No entanto, uma mudança já foi implementada: a troca dos lençóis do alojamento, por novos de qualidade superior.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, tem se dedicado também a melhorar a convivência dos atletas no CT. A área de lazer, por exemplo, foi reformada com a instalação de uma mesa de sinuca e videogame, permitindo que os jogadores compartilhem momentos de descontração.

Além disso, os jardins foram reestruturados e a pintura da área foi renovada. A Santos TV, que antes estava localizada na região do hotel, foi transferida para a área destinada à imprensa.

A reforma do CT Rei Pelé pode ganhar um novo ritmo com o acerto entre o Santos e a WTorre para a construção de uma nova Vila Belmiro, o que deve trazer mudanças no calendário do clube e uma possível mudança de sede para São Paulo. Caso o hotel do CT precise ser fechado para as reformas, os atletas podem ser concentrados em outro local até a finalização dos trabalhos.

Em relação ao alojamento, a diretoria já havia atendido aos pedidos de alguns jogadores, como o zagueiro Gil, que reclamava das camas. A troca das camas foi feita no começo da temporada passada, garantindo melhor conforto para os jogadores.