Vitória x Porto: veja prováveis escalações e mais

Jogadores do Vitória comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na liderança, o Vitória volta a campo neste sábado, 8, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano de 2024, podendo garantir a classificação às semifinais de forma antecipada. O duelo será diante do caçula do Baianão, o Porto, no Barradão, às 18h30.

Nos últimos cinco jogos disputados na competição, o Leão vem de três vitórias e dois empates, ainda estando invicto na temporada. Ao todo, soma 12 pontos, com 13 gols marcados.

O Porto, por sua vez, vem de duas derrotas, dois empates e um triunfo nos últimos cinco jogos. Atualmente, é o 4º colocado, com oito pontos conquistados, mesma pontuação do Jequié (5º) e do Barcelona de Ilhéus (6º).

Provável escalação do Vitória:

Lucas Arcanjo; Claudinho, Wagner Leonardo, Zé Marcos, Hugo; Baralhas, Ryller, Pablo, Lucas Braga, Janderson e Claudinho

Provável escalação do Porto:

Wanderson Lima; Gilmar, Tiago Souza, William, Lucas; Gilberto, Kayan, Serginho; Jean Carlos, Ygor Eduardo e Thiago Passos

Ficha técnica:

Local: Barradão

Horário: 18h30

Onde assistir: TVE e TV Vitória