Oficial! Bahia anuncia retorno do atacante Kayky, do Manchester City

Kayky disputou 28 jogos pelo Bahia em 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das primeiras contratações do Bahia da 'Era City', em 2023, está de volta ao Tricolor. O Esquadrão de Aço anunciou oficialmente, nesta sexta-feira, 8, a chegada do atacante Kayky, de 21 anos, que pertence ao Manchester City. O jogador, que estava atuando no Sparta Rotterdam, da Holanda, chega por empréstimo até o final da temporada.

Esta será a segunda passagem do atleta com a camisa do Bahia, que disputou 28 jogos, marcou três gols e quatro assistências com a camisa do clube baiano em 2023. O jogador, no entanto, sofreu uma lesão no ligamento do joelho e precisou passar por cirurgia na época.

A contusão aconteceu em julho de 2023, em jogo contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, e interrompeu o melhor momento de Kayky com a camisa do Bahia, que havia conquistado uma vaga na equipe titular e agradado do técnico Renato Paiva no meio da temporada.

Desde a lesão, o atacante disputou sete partidas oficiais, todas na primeira divisão do Campeonato Holandês, pelo Sparta Rotterdam. O jogador entrou em campo pela última vez no dia 19 de janeiro, quando atuou por oito minutos contra o RKC Waalwijk, pela 19ª rodada da liga nacional.

Kayky esteve no grupo que conquistou o 50º título do Campeonato Baiano durante sua primeira passagem e se apresentou, nesta quinta-feira, 6, no CT Evaristo de Macedo para dar início às atividades.