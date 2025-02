Vitória enfrenta o Porto com novidades e a chance de avançar no Baiano

Leão pode, inclusive, garantir sua vaga antecipada nas semifinais do Baiano - Foto: Reprodução / Redes sociais

Neste sábado, a partir das 18h30, horário de Brasília, o Vitória e Porto entram em campo no Barradão pela sétima rodada do Campeonato Baiano. O Vitória, atual líder do estadual com 12 pontos, segue invicto na temporada, com quatro vitórias e quatro empates. A equipe pode, inclusive, garantir sua vaga nas semifinais do Baiano caso vença e torça por resultados negativos de Jequié e Barcelona de Ilhéus.

Do outro lado, o Porto ocupa a quarta posição com oito pontos e vem de uma derrota em casa para o Jequié. A equipe precisa se recuperar para manter sua posição no G-4, já que o Atlético de Alagoinhas, oitavo colocado, está apenas um ponto atrás.

O técnico Thiago Carpini, do Vitória, deve escalar suas principais peças para este confronto. Entre os recém-contratados, o zagueiro Lucas Halter e os atacantes Lucas Braga e Carlinhos foram relacionados e podem estrear. A provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu [Lucas Halter], Wagner Leonardo e Hugo; Baralhas, Ronald e Matheusinho; Mosquito, Osvaldo [Lucas Braga] e Fabri [Carlinhos]. Estão fora da partida Camutanga e Caio Vinícius, que estão em transição, e Carlos Eduardo, com problema na coxa. O jogador Dionísio está pendurado.

No Porto, o técnico Sandro Duarte terá os desfalques de Peu, Alison e Bruno Sabino, todos por lesão. As disputas no time ficam por conta da lateral esquerda, com Lucas Pezão e Pastel disputando a vaga, e no meio-campo, onde Bruno Ferreira deve ser titular. A provável escalação do Porto é: Patyêgo; Gabriel Saulo, Everton Dias, Rafael Sales e Lucas Pezão [Pastel]; Bruno Ferreira, Caio e Luan Rodrigues; Pedro Lima, Diki Santos e Adriano Napão. Luan, Adriano Brandão e Rafael Sales estão pendurados.

Arbitragem:

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade

Assistente 1: Jucimar dos Santos Dias

Assistente 2: Aleq Santana dos Santos Silva

Quarto árbitro: Geraldo dos Santos Souza