'Substituto' de Lucas Esteves aparece no BID como jogador do Vitória

Lateral-esquerdo, Jamerson aparece no BID do Vitória. - Foto: Reprodução / Instagram / jamersonbahia98

O lateral-esquerdo Jamerson já aparece no BID como jogador do Vitória, e pode atuar com a camisa do Leão. O registro foi feito na noite desta sexta-feira, 7.

| Foto: BID | CBF

O atleta vem para suprir a ausência de Lucas Esteves, que está afastado do Leão. Ele disputará a posição de titular com Hugo. O acerto foi feito terça-feira, 4.

Pedido do técnico Thiago Carpini, o lateral de 26 anos chega por empréstimo de uma temporada. Ele estava no Coritiba desde 2023, disputando 65 jogos, marcando dois gols e distribuindo duas assistências.