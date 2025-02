Vitória acerta a contratação do lateral-esquerdo Jamerson

Jamerson em ação com a camisa do Coritiba - Foto: Reprodução / Instagram / jamersonbahia98

Após a saída de Lucas Esteves, o Vitória agiu rápido e acertou a reposição para a lateral-esquerda. Trata-se de Jamerson, que estava no Coritiba. A informação foi confirmada pelo presidente Fábio Mota a reportagem do Portal A TARDE.

O jogador tem chegada prevista na capital baiana nesta quarta-feira, 5, para iniciar os exames médicos e testes físicos antes da assinatura de contrato.



Soteropolitano, Jamerson Santos de Jesus tem 26 anos e iniciou profissionalmente em 2018 no Marília-SP. Depois, teve experiências no futebol de Portugal no Portimonense, União Almerim e Sertanense.

Retornou ao futebol brasileiro em 2022, quando defendeu o Azuriz-PR. Posteriormente, jogou no Guarani em 2022 e 2023.

Por fim, defendeu o Coritiba nas últimas três temporadas. Foram 65 partidas no time Coxa Branca, com dois gols e duas assistências no período. Em 2025, fez três jogos e balançou a rede uma vez.

No rubro-negro baiano, Jamerson vai disputar posição com Hugo, que assumiu a titularidade após a saída de Esteves do clube.