Vitória lança uniforme exclusivo para a Copa do Nordeste 2025

O Vitória apresentou, nesta segunda-feira, 3, uma camisa especial para a disputa da Copa do Nordeste - Foto: Divulgação/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória apresentou, nesta segunda-feira, 3, a nova camisa que será utilizada exclusivamente na disputa da Copa do Nordeste 2025. Produzido pela fornecedora de material esportivo Volt Sport, o uniforme mantém as cores tradicionais do clube, com vermelho predominando no lado direito e preto no lado esquerdo.

O presidente do Vitória, Fábio Mota ressaltou a importância da competição para o clube e destacou a parceria de longa data com a Volt. “A Copa do Nordeste representa muito para o Vitória e para nossa torcida, e este uniforme carrega toda a tradição e a força do clube na competição. Temos uma parceria consolidada com a Volt e seguimos trabalhando para oferecer produtos de alta qualidade para nossos torcedores", afirmou.

O novo manto rubro-negro será estreado já nesta terça-feira, 4, quando o Vitória enfrenta o Sousa-PB, às 21h30, no Barradão, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Nordeste.