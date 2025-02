Botafogo adia liberação de zagueiro ao Vitória; entenda

Lucas Halter em Botafogo x Flamengo, pela Supercopa Rei - Foto: Vitor Silva/Botafogo

O zagueiro Lucas Halter, alvo do Vitória para a temporada, ainda não foi liberado pelo Botafogo. Apesar de o clube carioca ter dado sinal verde para a transferência antes da final da Supercopa Rei do Brasil, a diretoria decidiu segurar o defensor por mais tempo enquanto busca um substituto.

O Rubro-Negro baiano tem interesse em contar com Halter por empréstimo de um ano, com opção de compra, atendendo a um pedido do técnico Thiago Carpini. As conversas entre os clubes se estendem há algumas semanas, mas, até o momento, nenhum contrato foi assinado.

Nos bastidores, há um desejo interno no Botafogo de manter o jogador no elenco. O desempenho ruim do zagueiro na decisão contra o Flamengo não alterou essa postura. No confronto disputado no último domingo, 2, no Mangueirão, em Belém, Halter cometeu um pênalti em Bruno Henrique logo no início e ainda errou na saída de bola, resultando no terceiro gol do rival, marcado por Luiz Araújo. O defensor deixou o gramado abatido após a derrota por 3 a 1.

Apesar das críticas recebidas, o futuro do zagueiro segue indefinido. O Vitória continua interessado na contratação, enquanto o Botafogo analisa o cenário antes de tomar uma decisão definitiva.