Segundo lote da Corrida do Leão é disponibilizado; confira

Corrida do Leão tem como meta promover hábitos saudáveis e a interação entre sócios e torcedores rubro-negros em geral - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A segunda edição da Corrida do Leão é um sucesso. Lançado há pouco mais de uma semana, o primeiro lote promocional se esgotou em questão de horas.

Por isso, o segundo lote das inscrições já está disponível para os torcedores.



Em relação ao primeiro lote, os preços sofreram um reajuste. O valor para os sócios Sou Mais Vitória é de R$ 109,90 e para os não sócios R$ 119,90. Os valores serão por tempo limitado.

Já a categoria Kids, específica para jovens atletas nas faixas etárias de 4 a 12 anos de idade, terão o preço fixo de R$ 69,90 para sócios SMV e R$ 79,90 para os não associados.

Edição contará com novidades

O evento será realizado no dia 18 de maio, um domingo, iniciada às 6h, com percurso nas ruas adjacentes ao Barradão, como a Artêmio Castro Valente, e com linha de chegada dentro do estádio, exatamente na Toca do Leão.

O evento terá novidades, como a presença de artistas, ex-jogadores e premiação em dinheiro.

Além disso, serão distribuídas medalhas de participação, camisas rubro-negras autografadas, planos SMV e brindes dos patrocinadores do clube.