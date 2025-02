Gabriel Baralhas projeta jogo contra o Sousa-PB: “Estamos confiantes”

Volante Gabriel Baralhas durante entrevista coletiva - Foto: Reprodução / TV Vitória

O volante Gabriel Baralhas concedeu entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira, 3. O meio-campista comentou sobre a partida contra o Sousa-PB, válida pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.



Tanto o Leão da Barra quanto o Dino lideram de maneira invicta os Campeonatos Baiano e Paraibano, respectivamente. Baralhas afirma que o jogo é difícil e crê no resultado positivo em casa.

"A gente sabe que é um jogo difícil, mas estamos em casa e temos que se impor. Buscar vencer a todo momento, então tenho certeza que vamos fazer o nosso melhor dentro de campo para que a gente possa sair com a vitória", disse inicialmente.

"Estamos dentro de casa. Nós somos o mandante. Realmente, temos que propor nosso jogo e tenho certeza que vamos fazer nosso melhor para que a gente possa sair com a vitória", complementou.

Titular em duas partidas pelo Vitória, sendo uma delas um clássico Ba-Vi, Baralhas se mostra feliz com o início defendendo as cores rubro-negras.

"Feliz de poder ajudar meus companheiros, ajudar o Vitória. Vou estar sempre à disposição para dar o meu melhor. Então acho que é isso e todos têm esse pensamento. Sempre em prol do Vitória, em buscar vencer", declarou.

A última vez que o Vitória chegou à segunda fase da Copa do Nordeste foi na temporada 2021. Gabriel Baralhas elogiou o elenco e crê que a equipe avance para as eliminatórias do regional.

"Estamos confiantes. Estamos montando uma boa equipe, muitas peças boas. Temos certeza que vamos forte para essa competição, para que a gente possa se classificar", pontuou.

A partida contra o Sousa-PB será em casa. Baralhas estreou pelo Vitória na goleada contra o Jacobina, diante da torcida colossal. Ele comentou sobre a experiência de atuar ao lado do torcedor no Barradas.

"Claro, é uma experiência muito incrível, a torcida do Vitória é sensacional. É uma atmosfera muito gratificante para quem está vivendo aquele momento ali. Agora está a favor, está do meu lado. Espero sempre sentir esse momento com essa torcida nos apoiando o tempo todo", concluiu.