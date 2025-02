Carlinhos está regularizado e já pode estrear pelo Vitória

Carlinhos chega ao Vitória cedido por empréstimo pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes / CRF

O centroavante Carlinhos teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o registro nacional de jogadores.

Com isso, ele está apto para estrear com a camisa rubro-negra e pode ser opção para a comissão técnica para as partidas tanto do Campeonato Baiano quanto pela Copa do Nordeste.

De acordo com informações do apresentador Anderson Matos, Carlinhos esteve na Toca do Leão nesta segunda-feira, 3, e deu início a bateria de exames médicos e testes físicos antes da assinatura de contrato, que será válido por uma temporada.

Natural de Jaú-SP, Carlos Moisés de Lima tem 27 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2017. Passou por clubes como Novorizontino, Vila Nova, Oeste, Marcílio Dias.

Ele chamou a atenção no Nova Iguaçu, onde fez oito gols pelo Campeonato Carioca de 2024. Adquirido pelo Flamengo, ele tem vínculo com o clube carioca até o final de 2026.