Vitória empresta volante à clube da Série B até o fim da temporada

Léo Naldi está a caminho do Atlético-GO - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória oficializou nesta segunda-feira o empréstimo do volante Léo Naldi ao Atlético-GO. Fora dos planos do técnico Thiago Carpini para a sequência da temporada, o jogador defenderá o clube goiano até dezembro. Apesar da negociação, Naldi mantém vínculo com o Rubro-Negro baiano até o final de 2027.

Contratado em março de 2024 junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões, o meio-campista não conseguiu se firmar no elenco do Vitória. Na atual temporada, participou de 26 partidas, totalizando 28 jogos com a camisa rubro-negra. Nas últimas quatro rodadas, no entanto, sequer foi utilizado, reforçando a decisão da diretoria de buscar um novo destino para o atleta.

Revelado pelo Taubaté, Naldi viveu sua melhor fase na carreira com a camisa da Ponte Preta, onde ultrapassou a marca de 100 jogos. Agora, no Atlético-GO, o volante terá a oportunidade de buscar mais minutos em campo e recuperar o bom desempenho.