Vitória conhece adversário na 1 ª fase da Copa do Brasil; veja duelos

Taça da Copa do Brasil - Foto: Foto: Thais Magalhães | CBF

O Vitória, Jequié e o Barcelona de Ilhéus conheceram, nesta sexta-feira, 7, seus adversários na primeira fase da Copa do Brasil 2025. O sorteio, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, definiu o destino dos 80 clubes que estão na disputa nesta etapa inicial da competição.

O Rubro-Negro enfrentará o Maranhão-MA fora de casa na primeira fase da Copa do Brasil. Já o Jequié, estreante na competição, jogará em casa contra o Retrô, de Recife, enquanto o Barcelona de Ilhéus buscará uma vaga na segunda etapa enfrentando o Athletic, de Minas Gerais, também como mandante.

Diferente das últimas edições do torneio, o regulamento faz as equipes dos potes A, B, C e D (de melhor ranking) jogarem fora de casa e não possuirem mais a vantagem do empate. Ou seja, a partida será definida por disputa de pênaltis em caso de igualdade no placar.

A primeira e segunda fase contam com um jogo único e terão como mandante o time pior posicionado no ranking da CBF. Os confrontos de ida e volta estarão presentes somente a partir da terceira fase, etapa que marca a entrada do Bahia na competição devido à classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro.

Confira os todos 40 confrontos sorteados:

Asa-AL x Atlético-GO

Jequié-BA x Retrô-PE

Tuna Luso (PA) x Sampaio Corrêa

Boavista x CSA

União (MT) x Vasco

Barcelona (RO) x Nova Iguaçu

Humaitá (AC) x Operário (PR)

CSE (AL) x Tombense (MG)

Pouso Alegre (MG) x Athletico (PR)

Guarany (RS) x Altos (PI)

Ceilândia (DF) x Coritiba

Maracanã (CE) x Ferroviário (CE)

Porto Velho (RO) x Cuiabá (MT)

Capital (DF) x Portuguesa (RJ)

Sergipe (SE) x Ceará (CE)

Parnahyba (PI) x Confiança (SE)

Maringá (PR) x Juventude (RS)

União (TO) x América (RN)

Concórdia (SC) x Ponte Preta (SP)

Portuguesa (SP) x Botafogo (PB)

São Raimundo (RR) x Grêmio

Barcelona (BA) x Athletic (MG)

Maranhão (MA) x Vitória

Santa Cruz (RN) x Náutico

Sousa (PB) x Red Bull Bragantino

Oratório (AP) x São José (RS)

Operário (MS) x Criciúma

Grêmio Sampaio (RR) x Remo (PA)

Cascavel (PR) x América (MG)

Votuporanguense (SP) x Aparecidense (GO)

Inter de Limeira (SP) x Vila Nova (GO)

Rio Branco (ES) x Amazonas

Tocantinópolis (TO) x Atlético (MG)

Independência (AC) x Manaus (AM)

Trem (AP) x Brusque (SC)

Olaria (RJ) x ABC (RN)

Águia de Marabá (PA) x Fluminense

Dourados (MS) x Caxias (RS)

Operário (MT) x Sport

Rio Branco (ES) x Novorizontino (SP)