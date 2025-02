Artilheiro, Fabri busca fazer melhor temporada da carreira no Vitória

Fabri, atacante do Vitória - Foto: Marcello Góis / Agência A Tarde

Segundo maior artilheiro do Vitória neste início de ano, apenas atrás de Janderson, o atacante Fabri tem chamado a responsabilidade no Rubro-Negro e já marcou três gols em 2025. Questionado sobre os objetivos traçados em 2025 no Leão da Barra, o jogador revelou ter traçado a meta de fazer melhor temporada da carreira vestindo a camisa vermelha e preta.

"Estou trabalhando para isso e quero fazer minha melhor temporada no Vitória", disse o atleta de 24 anos.

Com passagem na divisão de base do Grêmio, Fabri ganhou destaque na Equipe B do Celta de Vigo, onde marcou sete gols em 30 jogos na temporada 2021/22. Posteriormente, o atacante também atuou no Castellón e no Levante, na segunda divisão espanhola.

Ponta de origem, Fabri atuou como centroavante no clássico Ba-Vi, que terminou em 0 a 0 na Arena Fonte Nova. Questionado sobre sua posição favorita dentro de campo, o jogador revelou que "está acostumado" com as duas funções.

"Sempre fiz essas duas funções desde a base, então estou acostumado. Onde o professor achar melhor, vou me adaptar e fazer o melhor possível, tanto de centroavante quanto de ponta, concluiu.

Após ter ficado de fora da vitória por 1 a 0 contra o Sousa, da Paraíba, pela Copa do Nordeste, Fabri deve voltar a entrar em campo diante do Porto, neste sábado, 8, às 18h30, no Barradão, pela sétima rodada do Campeonato Baiano.