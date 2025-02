Conheça o Maranhão, primeiro adversário do Vitória na Copa do Brasil

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil serão disputados nas semanas de 19 e 26 de fevereiro - Foto: EC Vitória

Em sorteio realizado nesta sexta-feira, 07, foi definido que o Vitória enfrentará o Maranhão na primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será em jogo único, com data a ser confirmada. O Maranhão, conhecido como "Demolidor de Cartazes", disputará sua décima edição da competição, com o objetivo de avançar para as fases seguintes.

O time maranhense tem como melhor campanha na Copa do Brasil a terceira fase, alcançada em 2000, quando eliminou Paysandu e Fortaleza, mas foi superado pelo Fluminense. Na temporada atual, ocupa a quarta posição do Campeonato Maranhense com sete pontos e busca seu 16º título estadual, sendo o terceiro maior campeão do torneio. O Maranhão também será um dos clubes que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.

Além disso, o Maranhão teve uma eliminação precoce na última edição da Copa do Nordeste, assim como o Vitória, que também caiu na primeira fase da competição.

Possibilidade de retorno ao Castelão

Se o confronto for no Castelão, o Vitória poderá retornar ao estádio onde viveu momentos importantes em outubro de 2023, quando venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, com gol de Osvaldo. A vitória foi crucial para o acesso à Série A e para a conquista do título nacional. Jogadores como Lucas Arcanjo, Camutanga e Matheusinho, que estavam presentes naquela partida, continuam no elenco de 2025.

Formato da Copa do Brasil 2025

Os jogos da primeira fase da Copa do Brasil serão disputados nas semanas de 19 e 26 de fevereiro. De acordo com o novo regulamento, as equipes de melhor ranking jogam fora de casa, mas não têm mais a vantagem do empate. Em caso de igualdade no tempo normal, a vaga será definida nos pênaltis. A partir da terceira fase, os confrontos serão de ida e volta.