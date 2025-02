Brasil vence Colômbia no Sul-Americano Sub20

- Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na última fase do hexagonal Sul-Americano Sub20, o Brasil venceu a Colômbia por 1 a 0 no Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, nesta sexta-feira 7.

A seleção brasileira abriu o placar aos 5 minutos com um gol de cabeça do zagueiro Iago, atleta do Flamengo, após cobrança de escanteio de Pedrinho. Sendo esse, o único gol do jogo.

A Colômbia, mesmo perdendo, apresentou um volume maior de jogo, acabando com 60% de posse de bola, porém com menos chutes a gol, 11 a 12.

Com esse resultado o Brasil assume a primeira posição, de forma parcial, já que a rodada ainda não acabou.

Agora, a seleção canarinho move suas atenções para o confronto contra o Paraguai.