Astro da NBA usará camisa 10 em homenagem a Neymar Jr

Jimmy Butler durante apresentação pelo Warriors - Foto: NOAH GRAHAM/ AFP

Amigo pessoal de Neymar Júnior, Jimmy Butler foi anunciado pelo Golden State Warriors, da NBA, nesta quinta-feira, 6, e vestirá a camisa número 10, em homenagem ao craque brasileiro. O ala e o atacante são próximos há anos, já tendo passado férias juntos.

Butler foi envolvido na troca entre Miami Heat e o Warriors, onde jogará ao lado de Stephen Curry. Assim, sairá da conferência Leste e passará a jogar do lado oeste.

Agradecido pela homenagem do amigo, Neymar interagiu com a publicação de Jimmy: "Boa sorte, irmão". Na última quarta-feira, 5, o brasileiro completou 33 anos, recebendo as felicitações do astro da NBA: "Feliz aniversário para meu irmão, meu amigo e um pai muito bom. Te amo meu irmão!".

Butler saiu do Miami Heat após desavenças com a diretoria. Sua última partida foi no dia 21 de janeiro, sendo suspenso na sequência. Assim, vem recuperando a forma física para poder estrear vestindo a camisa da franquia de São Francisco.