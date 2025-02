Philadelphia Eagles atropela Chiefs e é campeão do Super Bowl

Philadelphia Eagles atropela Chiefs (40-22) e é campeão do Super Bowl - Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Em um Super Bowl histórico, o Philadelphia Eagles atropelou o Kansas City Chiefs por 40 a 22, conquistando o segundo título da sua história, sete anos após o primeiro, em 2018. A vitória foi marcada por uma grande atuação da defesa dos Eagles, que teve papel decisivo ao neutralizar o quarterback dos Chiefs, Patrick Mahomes, que viu sua busca pelo terceiro título consecutivo — um feito inédito na NFL — e o empate com o recorde de quatro conquistas de Joe Montana se esvaírem.

O confronto, disputado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, foi amplamente dominado pelos Eagles desde o início, que construíram uma vantagem de 34 a 0 no primeiro tempo. Um dos momentos mais emblemáticos da partida foi o desempenho de Jalen Hurts, que, após a amarga derrota para os Chiefs na final de 2023, conseguiu finalmente se superar, conduzindo seu time com 221 jardas, dois touchdowns de passe e uma interceptação.

“Pude usar essa experiência e aprender com ela, o que é bom e o que é ruim. A defesa ganha campeonatos”, declarou Hurts, refletindo sobre o desempenho após a vitória. Em contrapartida, Mahomes, que tentava liderar os Chiefs à sua terceira taça consecutiva, teve um desempenho apagado, sendo interceptado duas vezes em momentos cruciais, o que acabou comprometendo as chances de reação de sua equipe.

O jogo, que teve uma reviravolta improvável, se tornou ainda mais emblemático para os Eagles, que conseguiram vingar a derrota sofrida em 2023. A defesa de Philadelphia foi responsável por grande parte do placar elástico, com destaque para o novato Cooper DeJean, que interceptou Mahomes e correu 38 jardas para um touchdown. Mesmo com tentativas de reação, como dois touchdowns tardios de Xavier Worthy e DeAndre Hopkins, os Chiefs não conseguiram evitar a derrota histórica.

Um aspecto curioso do evento foi a presença de figuras de destaque nas tribunas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assistiu ao Super Bowl e foi aplaudido pela multidão ao ser exibido nos telões. Durante a entrevista à Fox, Trump expressou seu apoio a Mahomes, destacando seu recorde impressionante, embora tenha admitido que apostava nos Chiefs para a vitória. Por outro lado, a presença de Taylor Swift, ao lado do rapper Ice Spice, foi recebida com vaias pela plateia, em meio à tensão política que marca sua relação com Trump e a NFL.

Além dos acontecimentos dentro de campo, o evento também foi marcado por um show do intervalo repleto de estrelas. Kendrick Lamar, com a colaboração de SZA, animou o público, enquanto a lendária Serena Williams fez sua aparição ao lado do rapper. Lady Gaga também surpreendeu ao se apresentar em Nova Orleans antes do início da partida, em uma homenagem às vítimas das tragédias recentes nos Estados Unidos.

Embora as atrações fora de campo tenham chamado atenção, a verdadeira surpresa foi o desempenho avassalador dos Eagles, que impediram qualquer tentativa de reação dos Chiefs. Após a vantagem de 24-0 ao intervalo, a partida se desenhou de forma favorável para Philadelphia, que selou a vitória com um passe preciso de Hurts para DeVonta Smith, ampliando para 34-0. Com a humilhação cada vez mais evidente no banco dos Chiefs, o Super Bowl 2024 ficará marcado como um dos maiores colapsos de uma dinastia, com Mahomes e Kelce não conseguindo evitar o fracasso.

Essa derrota histórica deixa os Chiefs com quatro títulos conquistados, sendo três com Mahomes e Travis Kelce. Já os Eagles, com sua vitória por 40 a 22, celebram não apenas o segundo título da franquia, mas também uma reviravolta que pode marcar o fim da hegemonia de Kansas City na NFL.