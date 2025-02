Ex-artilheiro do Vitória, Alerrandro já tem acordo com um novo clube

Expectativa é de que o anúncio oficial da transferência aconteça nos próximos dias - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O atacante Alerrandro, do Red Bull Bragantino, está muito próximo de deixar o futebol brasileiro para atuar na Rússia. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, o jogador já realizou exames médicos e está prestes a assinar contrato com o CSKA Moscou por quatro anos.

Destaque do Vitória na temporada de 2024, Alerrandro foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, o que despertou o interesse do clube russo. Ao todo, ele marcou 21 gols e deu 7 assistências pelo Rubro-Negro. Também conqustou o Campeonato Baiano.

Para concretizar a transferência, o CSKA pagará a multa rescisória do atacante junto ao Red Bull Bragantino, avaliada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões).

Atualmente, o CSKA ocupa a sexta colocação no Campeonato Russo e conta com outros brasileiros no elenco, como o lateral-esquerdo Moisés, que já defendeu Bahia, Corinthians e Internacional. A chegada de Alerrandro ao clube pode reforçar o setor ofensivo da equipe na busca por melhores resultados na competição.

A expectativa é de que o anúncio oficial da transferência aconteça nos próximos dias.