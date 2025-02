Fla-Flu e Clássico-Rei: veja os resultados dos duelos deste sábado

Ceará vence Fortaleza e Fla-Flu fica no zero - Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. e Gabriel Silva / Ceará SC

Neste sábado, 8, dois dos maiores clássicos do futebol nordestino e carioca agitaram o cenário do futebol brasileiro, com destaque para a vitória do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico-Rei, e o empate sem gols entre Flamengo e Fluminense no Maracanã.

Na Arena Castelão, o Ceará levou a melhor no confronto contra o Fortaleza, vencendo por 2 a 1 em uma partida marcada por muita emoção. Lucas Mugni, ex-jogador do Bahia, abriu o placar para o Vozão, e Pedro Henrique ampliou para os alvinegros. O Tricolor ainda tentou uma reação, com Lucero convertendo um pênalti, mas não conseguiu evitar a derrota no clássico.

Já no Rio de Janeiro, o Fla-Flu se mostrou abaixo das expectativas. Em um jogo morno, o Flamengo dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras de gol, com finalizações raras ao longo da partida. O Fluminense, por sua vez, também foi ineficaz no ataque e pouco ameaçou o goleiro adversário. O empate sem gols reflete a falta de inspiração de ambas as equipes, que não conseguiram oferecer grandes emoções ao público presente.