Loteria do RJ notifica Oruam, filho de líder do CV, por jogo ilegal

A Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) notificou uma empresa do rapper Oruam para prestar esclarecimentos sobre a suposta exploração irregular de atividades lotéricas sem autorização oficial, segundo informações do portal Metrópoles.

A empresa em questão, Oruam Eventos e Produções Artísticas LTDA, tem como sócios o artista e seu irmão, Lucas Santos Nepomuceno. Ambos são filhos de Marcinho VP, apontado como líder da facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo o edital de intimação publicado pela Loterj, a infração administrativa foi enquadrada nos incisos do artigo 11 do Decreto nº 48.806/2023. A Loterj informou que o caso segue sob sigilo. Até o momento, nem o cantor nem sua gravadora se manifestaram sobre o assunto.